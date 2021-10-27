陳秀熙建議，未來針對疫情極低風險的國家，若施打率達70％以上，可考慮推動綠色通行證，入境免隔離；而施打率高於平均，介於40％～70％的極低風險國家，則可考慮縮短居家檢疫時間。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

台灣新冠肺炎疫苗覆蓋率陸續提升中，疫情指揮中心近期預告，待單劑疫苗覆蓋率達7成、第2劑覆蓋率達6成再討論邊境鬆綁，並依各國風險制定入境策略。台大學者建議，可依各國發生率、疫苗施打率進行風險分層。若為中高風險、低風險且完整接種率低於全球平均，可入境集中檢疫；低風險但施打率高，或極低風險但施打率低的國家可考慮居家檢疫；極低風險但施打率高於全球平均，可縮短檢疫天數；完整施打率高於7成的極低風險國則可入境免隔離。

截至10月23日，全球新冠肺炎確診及死亡數已來到2億5335萬人、494萬人。台大公衛學院教授陳秀熙表示，由六大洲確診及死亡情形可看出，近期歐洲、南美洲及大洋洲疫情有持續上升的趨勢。若深入探討當周發生率與疫苗涵蓋率，各國主要可區分為4類，疫苗施打率高且發生率高、疫苗施打率低且發生率高、疫苗施打率高且發生率低、疫苗施打率低且發生率低的國家。目前仍有多國疫情持續嚴峻，且施打率不到70％，因此首要目標皆是希望隨著施打率的提升將疫情控制住，邁向施打率高且發生率低的行列。

指揮官陳時中日前預告，待台灣單劑疫苗覆蓋率達7成、第2劑覆蓋率達6成再討論邊境鬆綁，發言人莊人祥昨也表示，屆時將依各國風險制定入境策略。針對各國情況，陳秀熙認為，可利用疫情發生率及疫苗施打率情形進行入境隔離檢疫策略的調整。

目前全球完整施打率平均為40％，陳秀熙表示，對於中高風險、低風險且完整疫苗施打率低於全球平均的國家，入境後可安排集中檢疫；對於疫情低風險，疫苗施打率高的國家，或極低風險且施打率低的國家，因社區中可能有隱性感染案例，入境後可考慮居家檢疫；至於疫情極低風險的國家，若施打率達70％以上，則可考慮推動綠色通行證，入境免隔離；而施打率高於平均，介於40％～70％的極低風險國家，則可考慮縮短居家檢疫時間。

陳秀熙舉例，俄羅斯因人民不信任國產疫苗，施打率無法衝高，疫情持續升溫，而德國疫情回升至每10萬人有約百人確診，完整接種率為66％，這2國都屬中高風險且施打率低於平均的國家，入境應集中檢疫；埃及、印尼、菲律賓等，屬於極低風險且施打率低的國家，入境仍需居家檢疫；日本、不丹、紐西蘭等，屬於施打率高於平均但未滿7成的極低風險國家，可考慮縮短檢疫時間；而西班牙、阿拉伯聯合大公國、南韓、加拿大全人口完整接種率達70％以上且疫情受控，屬於高疫苗施打率且極低風險國家，可考慮入境免隔離；

近期指揮中心透露台灣的免疫護照與歐盟規格相同，正與歐盟洽談相互認證，我國認可廠牌為國內通過緊急使用授權（EUA）及世界衛生組織（WHO）認可的廠牌，但會將突破性感染件數納入考量。公衛學者任小萱表示，歐盟的數位新冠肺炎證明已在7月啟用，效期1年，包含疫苗接種、檢測結果或康復證明都會紀錄在內。若民眾完整接種滿14天、康復者打過1劑疫苗、確診至少180天、或具有72小時內的核酸檢測陰性證明且48小時內抗原快篩陰性者，入境後利用QR code掃描可免隔離。

陳秀熙表示，未來世界各國會逐漸將施打率、發生率納入免疫護照的考慮原則，唯有高疫苗施打率、低疫情發生率才可保住經濟與醫療量能，這是個趨勢。台灣目前疫情控制良好，隨著施打率上升，一定會受到其他國家的歡迎，必須做好免疫護照數位化的提前部署，讓民眾在國門打開後享受到通行的權益。