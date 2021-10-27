大陸澎湃新聞報導，67歲的「農夫山泉」鍾睒睒以身價3900億元（人民幣，下同，約合新台幣1兆6770億元）首次成為中國首富。27日《2021胡潤百富榜》發布，「抖音」創始人張一鳴財富增長至去年的3倍，增長了2300億，超過馬化騰和馬雲，以3400億元躍居第二。新能源汽車電池供應商「寧德時代」3200億元曾毓群第三。

今年胡潤百富榜人數擴大22％，比去年的2398人增加520人，達到2918位企業家財富超過20億元，是十年前的3倍。

從榜單來看，農夫山泉的鍾睒睒財富比去年增長250億，即7％，以3900億元首次成為中國首富。

抖音創始人38歲的張一鳴財富增長至去年的3倍，增長了2300億，超過馬化騰和馬雲，以3400億元躍居第二。

上榜企業家總財富比去年的27.5兆增長24％，達到34兆，是十年前的6倍。千億級企業家比去年增加4人，達45人，十年前一個都沒有。十億美金級企業家比去年的878人增加307人，達1185人，是十年前的5倍。

值得關注的是，新能源相關產業今年增長迅速。

新能源汽車電池供應商寧德時代53歲的曾毓群財富增長至去年的近3倍，增長了2000億，以3200億元首次進入前三；長城汽車的魏建軍、韓雪娟夫婦財富增長至去年的近5倍，增長了1730億，以2180億元躍居第七；做新能源汽車的小康控股張興海、顏敏夫婦是今年榜單上財富漲幅最大的企業家，增長至去年的7.5倍，達到220億元。

與此同時，50歲的馬化騰財富比去年下降730億，即19％，以3170億元位列第四。去年首富馬雲財富下降1450億，即36％，以2550億元位列第五，是今年榜單上許家印之後財富下降最多的企業家。

本次榜單中還出現了838位新人，包括運動鞋製造商華利實業73歲的張聰淵，財富880億元；鋰電池材料生產商中偉股份的鄧偉明、吳小歌夫婦，財富645億元；醫美材料生產商愛美客58歲的簡軍，財富440億元；快時尚跨境電商平台希音37歲的許仰天，財富400億元。

《胡潤百富榜》今年第一次涵蓋港澳台企業家，共197人，其中台灣106人，香港89人，澳門2人。有13人進入榜單前100名，93歲的李嘉誠以財富2150億元位列第八。「上榜港澳台企業家比我原來想像的要少，如果十幾二十年前我們百富榜就涵蓋港澳台企業家，前十名中就看不到大陸企業家的身影。」胡潤表示。

從地域分佈來看，上海這兩年增長迅速，今年又增加78人上榜，快速縮短了與深圳的差距，以294人位列中國第三。北京仍然是上榜企業家最多的城市，有341人居住於北京，比去年增加16人。深圳301人保持第二，增加26人。杭州170人保持第四，增加15人。香港151人位列第五，增加89人。廣州112人位列第六，減少5人。蘇州92人位列第七，增加22人。前七大城市占總人數的一半，北深上占1／3。

胡潤表示：「北京、深圳、上海、杭州、香港、廣州和蘇州這幾個城市，特別是北深上，創業生態做得特別好，那麼多榜樣級的企業家在這些城市，對於年輕創業者有著巨大的幫助，因為創業精神是會傳染的。按照這兩年的趨勢，明年上海應該會實現十年內第一次超過深圳。」

分行業來看，製造業上榜人數占比和財富占比都增長最多，仍然是上榜企業家的第一大財富來源，人數占總榜的27％，比去年增加3個百分點，財富占總榜的24％，增加5個百分點。其中先進製造占六成。大健康行業人數占比10.8％保持第二。房地產行業人數占比繼續下降，以9.4％位列第三。化工行業上升，人數占比6.4％升至第四。

值得關注的是，今年房地產行業前兩名是碧桂園40歲的楊惠妍和恒基兆業93歲的李兆基，分別以1850億元和1700億元位列榜單第11位和第15位。胡潤表示：「房地產行業第一次沒有一位企業家進入前十。」

2017年首富恒大的許家印財富比去年下降1620億，是今年榜單上財富下降最多的企業家，以730億從去年的第五位跌至第70位。華夏幸福54歲的王文學財富下降400多億至60億元。

從財富下降的比例來看，今年降幅最大的是校外培訓機構好未來40歲的張邦鑫，下降94％至57億元。新東方俞敏洪財富從去年260億縮水至75億，高途教育陳向東從去年800億到今年落榜。

寶能姚振華從去年1050億到今年落榜，蘇寧張近東財富從去年1020億縮水至240億，泛海盧志強財富從去年620億縮水至200億。

年齡方面，上榜企業家平均年齡56歲，比去年年長一歲。

其中，40歲以下（含40歲）的企業家有326位，比去年多70位。其中80位是白手起家的，比去年多4位。張一鳴成為40歲以下白手起家首富。3位40歲以下（含40歲）的企業家進入「千億俱樂部」：張一鳴、楊惠妍和太平洋建設35歲的嚴昊。

28位「90後」上榜，比去年多一人。其中兩位是白手起家的，喜茶30歲的聶雲宸財富比去年翻了一倍至100億元，蟬聯90後白手起家首富；另一位是Manner咖啡28歲的陸劍霞，和韓玉龍共同創業，夫妻財富35億元今年新上榜。

女企業家占比從去年的24.9％回升至26％，其中六成是白手起家的。楊惠妍蟬聯中國女首富。

122位上榜企業家是繼承財富的，占榜單4％，行業以房地產和傳統製造業為主。其中台灣和香港占六成，台灣41人，香港28人，其次是廣東9人，浙江8人，上海7人。胡潤表示：「中國目前96％的上榜企業家都是第一代企業家，只有100多人是接班人，其中台灣和香港占大頭。李錦記的李蔡美靈家族是我們百富榜上唯一一個百年家族，財富1200億。財富傳承是很多中國企業家最近非常關注的一個議題，我預測20年內我們上榜企業家有10來兆的財富將傳承給下一代。」