50歲女星李宇柔外型豔麗，是《戲說台灣》固定班底，先前驚傳腸爆裂住進加護病房的消息，讓外界十分擔心，連動了3次手術，情況終於穩定下來，她也還原事發當天的過程，當時送醫發現敗血發炎，身體卻沒有發燒，「存活率近零」，若是再度復發她可能就真的「過不去了」。

李宇柔從鬼門關前走一遭，儘管情況稍微穩定，她也絲毫不敢鬆懈，也提起事發當天的情況，她透露自己腸胃腫瘤腫漲是老毛病，當晚她的肚子腫到7、8個月大，只是上完廁所轉身擦屁股，瞬間感覺腹部劇烈疼痛，但她只是到診所打了止筋(痙)攣針後回家休息。

隨著疼痛感加劇，她被救護車送到醫院，開完刀才發現腸子破裂，造成她穢物滿肚，白血球指數高到離譜，「敗血發炎卻沒有發燒，身體放棄抵抗，我要死了，存活率近零。」李宇柔的老公哭求醫生不要放棄急救，她也為家人努力撐下來，然而靠近股靜脈處的傷口發炎流膿，讓她又被推進手術室第二次。

李宇柔為了想早點恢復出院，試著自己下床如廁，沒想到一坐上馬桶，傷口就破了5公分，醫生來按壓檢查，又爆破成14公分，只能緊急開第3次刀，「醫生從裡面一層層縫起來，那種破錶(表)的傷痛，我只能用嗎啡止痛。」李宇柔全身滿是傷，還得了創傷症候群，由於現在腸壁已經薄如蟬翼，若是腸子再度撐破可能救不回來，「連這次活過來，醫生都說是奇蹟。」最後她也承諾自己會努力活下去。