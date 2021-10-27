張忠謀準備簡報分享台積電經營模式。（圖／台灣玉山科技協會Youtube頻道）

台積電創辦人張忠謀昨（26日）晚出席玉山科技20週年慶祝大會，並以「經營人的學習與成長」發表演說，分享台積電30年來的經營戰略，並強調在數十條守則中，唯一不做的一件事是低價策略，引起網友們熱烈討論，不少人稱讚張忠謀的遠見與智慧帶領台灣走出新的世代，但也有人點出，台積電當年若沒有李國鼎、蔣經國與孫運璿等人的賞識，很難奠定良好發展基礎。

張忠謀在演說過程中，透過簡報秀出他在1988年手寫的台積電發展策略，並開玩笑表示，「忍了30年，終於可以講了」，張忠謀在演講中表示，台積電的經營模式很多人不知道，商業模式是以「客戶是誰」為定，不是依「產品是什麼」為定。

此外，張忠謀點出，台積電的商業模式是半導體製造服務，客戶是「別的半導體公司」，而這些公司都在歐美市場，且客戶想要的東西是真正的技術支援與進步，「做生意沒有在談關係、面子，因此張忠謀最常做的事情是到歐美各地拜訪客戶，唯有接近市場、保持和客戶互動，才能做好生意。」

張忠謀也透露，台積電唯一不做的事情是低價策略，「自己的33～52歲的黃金時代都給了德儀，學到了很重要的事：企業執行長CEO最好還是技術出身好，是技術出身的經營者要常常去看客戶，知道市場的變化，更要會懂得訂價。」

張忠謀罕見透露台積電經營模式，引起網友們熱烈討論，有人點出，不只企業CEO要技術出身，連政府官員各部會首長都應該要是，已故總統蔣經國就是有一群技術官僚才帶動台灣奇蹟，反之台灣其實是在吃老本，「台灣能有幾個張忠謀」、「台積電能不能有第二個張忠謀是關鍵」、「推Morris這位智慧的長者」、「突顯專業人才的重要性。」

此外，有網友認為，張忠謀的經營模式能夠成功，當年的機運與政府的協助更是重要，「蔣經國、李國鼎及孫運璿的賞識很重要」、「沒有蔣經國及孫運璿的智慧用人，全力支持成立台積電，張忠謀可能在美國待到終老」、「之前趙少康曾說過，蔣經國、李國鼎與孫運璿是台積電成功的幕後功臣。」