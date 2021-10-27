「我覺得業務是持續累積的工作，就看你願意投入多少努力！」今年28歲的何立誠在永慶房屋擔任經紀人，入行才短短三年多的時間就已經晉升到資深業務經理，幾乎是每個月都晉升，傲人的成績，也讓立誠晉升有殼一族，完成30歲買房的夢想。在永慶找到事業一片天的立誠分享成功祕訣：「工作設定好每階段的目標、完成目標時的成就感，就是我持續前進的最大動力！」

想要成功前 永遠要想得比客戶多更多

立誠分享：「這次轉職真的是轉對了！從新人階段就遇到很願意教我的店長，我也很認真的跟在他旁邊學習，遇到問題都有人替你解答，忙不過來時有同事互相cover，這可能是別的業務工作沒有的特質。別的業務工作大家可能會為了業績惡性競爭，資訊彼此不流通，但我們是『良性競爭』，學長姐不會刻意私藏、拒絕教你，這是我覺得最棒的！」

好的制度讓立誠入行第二個月就迎來第一次的成交！立誠分享，在帶客戶看屋前，他把大樓附近的生活圈、學區、交通的全都記起來，還有最重要物件的資訊，並把所有客戶可能會問到的問題進行模擬演練，因為做好萬全的準備，客戶當然很滿意立誠的服務，加上有店長在旁協助，很快就達成這次成交。

「沒有人想遇到不專業、沒誠意的房仲！」以換位思考的方式站在消費者角度想，立誠現在即使已經熟悉附近商圈、交易流程，但每次帶看前還是都會把細節做到好，永遠比客戶想得更多。

工作上有同事互相支援、鼓勵，良性競爭讓大家更有目標往前邁進。(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

別只想要成交 累積才是致勝關鍵

對立誠來說，業務工作的三大秘訣，是花時間、找對方法、正面態度，以上缺一不可。首先花時間是基本的，買賣房子是高金額的交易，經紀人針對每個案件都要花時間研究，唯有下功夫才能做出差異化服務。

找對方法則是對客戶找到最有效、適合的溝通方式，業務會接觸許多不同的客戶，加上每個人有不同的購售屋原因，深入對談就顯得很重要，找到適合的溝通模式才能夠獲得客戶的信賴。

正面態度是最重要的關鍵！業績不如預期的時候，多少會感到失落，但調整心態很重要，「客戶是會感受到你的心情的，當你心情不好，也會讓客人感到壓力，自然不會喜歡你的服務！」因此即使遇到挫折，也要每天保持正面態度、才能全力把工作做好。

把握工作三大秘訣，立誠在永慶拿下多項獎項，成為客戶最信賴的經紀人。(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

也因為立誠徹底落實三大工作秘訣，讓他今年業績已突破1000萬，創下自己的最高記錄，在永慶不到四年就已拿下超越巔峰、幸福成家基金等多項殊榮。

立誠謙虛的說：「每次服務客戶、帶看房子都是一種學習，即便最後沒有成交，累積才是最重要的，有時候你付出了很多，但這個月沒有成交，但或許下個月就成交了，要相信你累積的努力都會在之後回饋到身上！」立誠都是這樣鼓勵新進同仁，在新人保障前九個月五萬收入的時候好好打穩基本工、多看多問，九個月後才是拉開差距的時候，有努力下功夫的人是看得出差異的！

台北買房子沒有想像中難 前提是選對工作

許多年輕人都認為買房很困難，在轉職永慶前，立誠也會擔心買不起房，但轉職永慶後才發現，每個月除了底薪之外，加上業績獎金、幸福成家基金，買房子不再是如登天般困難的事，再加上利用工作培養出房地產專業，立誠在2019年成功買下第一間房子。

他也鼓勵年輕人多嘗試各種不同領域的工作，更能夠找到適合的，闖出屬於自己的一片天，若想要挑戰高薪就要靠自己努力爭取，不要害怕跨出舒適圈，即使過程中一定會遇到挫折，但若是害怕改變，將會失去很多成長的機會。