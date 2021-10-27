亞歷鮑德溫在片場使用道具槍誤殺攝影指導，檢調不排除對這起事件提出刑事指控。

好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在片場使用道具槍時誤殺攝影指導，美檢昨（26）日表示片場發現「大量子彈」，不排除提出刑事指控。此外，內部人士爆料，意外發生前幾小時，部份劇組人員才拿槍玩射擊遊戲，以此打發時間。

亞歷鮑德溫21日在新墨西哥州彩排新片《Rust》時，擊發道具槍導致42歲女攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）胸部中彈不治，48歲導演蘇薩（Joel Souza）也受傷，彩排前亞歷鮑德溫被助理導演霍爾斯（Dave Halls）告知槍內沒子彈。

《紐約時報》（New York Times）報導，美國新墨西哥州聖塔菲市（Santa Fe）地區檢察官卡馬克-阿爾特維絲（Mary Carmack-Altwies）昨日表示，不排除針對這起事件提出刑事指控。

她說在片場發現「大量子彈」，必須釐清這些子彈的類型。根據檢調搜索片場後公布的物品清單，現場一共找到3把左輪手槍、使用過的彈殼及裝在盒子裡及腰包裡的彈藥。清單並未具體說明是何種彈藥。

卡馬克-阿爾特維絲也強調，用「道具槍」一詞形容釀成意外的槍枝可能會誤導民眾，因為它實際上就是一把「合法的槍」、一把古董槍。

根據書面證詞，21日劇組在一座教堂佈景內部彩排時，助理導演霍爾斯從教堂外的推車上拿起一把槍遞給亞歷鮑德溫，告訴對方槍內沒有裝子彈，亞歷鮑德溫隨後彩排手拿槍指向攝影機的場景，扣下板機時子彈卻擊中賀勤茲的胸部及蘇薩的肩膀，造成1死1傷。

內部人士爆料，意外發生前，《Rust》劇組人員曾在片場玩槍打發時間。

另據英國《每日郵報》（Daily Mail）引述娛樂網站「The Wrap」報導，內部人士爆料，21日上午、意外發生前幾小時，部份劇組人員在未告知導演的情況下拿走好幾把道具槍，他們射擊啤酒罐來打發時間，內部人士透露，這群劇組人員似乎忘記從槍中退出子彈。

針對爆料，卡馬克-阿爾特維絲表示報導尚未獲得證實。