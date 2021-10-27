今（27）日上午，以鄭州商品交易所動力煤為代表的大陸「煤炭三劍客」期貨主力合約均封死跌停。動力煤主力合約跌停價報每噸1144.6元（人民幣，下同），較上周二的歷史最高價1982元已累計下跌42％。

焦煤主力合約封死跌停於每噸2703元，焦炭主力合約封死跌停於每噸3430元。A股盤面上，煤炭股集體下挫。昊華能源、平煤股份、蘭花科創、雲煤能源、中煤能源等跌幅均一度超過5％。

26日，大陸國家發展改革委（發改委）會同有關部門部署煤炭產地存煤場所清理整頓工作。

據稱，山西、陝西、內蒙古等煤炭主產地一些煤礦周邊存在大量未辦理相關手續的無證照存煤場所，為不法貿易商囤積煤炭提供便利，嚴重擾亂煤炭市場正常經營秩序，且安全、環保等問題突出。

大陸發改委會同有關部門召開專題視訊會議要求，上述三省區要抓緊組織摸底排查，分類加強監管和清理整頓，對合法合規存煤場所建立報備制度進行規範管理，對未經批准以及未辦理用地、環保、安全等手續的存煤場所依法取締，嚴厲打擊利用違規存煤場所囤積居奇、哄抬煤價等非法牟利行為，營造公平有序的煤炭經營市場環境。

另外，中國煤炭工業協會預判，今冬明春煤炭供應將保持增長。隨著企業生產經營活動繼續恢復，預計能源需求和發用電量將保持較快增長，這將對煤炭需求形成支撐。