前總統馬英九被控賤賣國民黨黨產「三中案」，台北地院歷經3年審理，今天一審宣判，馬英九獲判無罪。台北地檢署27日表示，將收到判決書研究判決理由後，再研擬是否上訴。

檢方指控，馬英九2005年當選黨主席後，與前中投公司董事長張哲琛、前總經理汪海清3人處理三中交易案，設計「天龍八步」財務操作手法賤賣黨產，害國民黨受有72億餘元損害，涉犯《證券交易法》非常規交易、特別背信等罪。

全案偵審期間，馬英九始終否認犯行，強調所作所為都是為了依照《廣電法》規定，在期限內讓黨政軍退出媒體，由中投公司專業團隊評估最佳方案後，以包裹方式出售華夏公司股權。

馬英九並說，他因忙於公務，無法事必躬親，交易具體過程是看到法院卷證才知道，但在交易期間，他不斷要求一定要合法，檢察官卻刻意扭曲他說的話，對他「非常規起訴」，他無法接受。

三中案時序表。

本案承審合議庭成員為，審判長胡宗淦、受命法曾林幸怡、陪席法官林呈樵。