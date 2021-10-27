南韓影集《魷魚遊戲》在全球創下驚人收視，網路上也掀起一股「魷魚熱潮」，不僅劇中場景被網友拿出來翻玩，就連劇中的人物角色也被網友不斷Cosplay。而自詡為「老濕姬」的YouTuber兼AV兼製米砂（Misa），近日也趕上這股熱潮，預計在月底推出成人版的《魷魚遊戲》，只是沒想到影片尚未推出，便在網路上流出部份片場的私密畫面，引起網友瘋傳。

米砂日前在個人YouTube頻道上，釋出成人版《魷魚遊戲》的幕後花絮，她在影片中表示，為了能夠還原劇中的遊戲關卡不惜砸下100萬佈景，無論是演員的服裝、道具，還是牆上的雲朵、遊樂設施，他們都盡可能還原真實，也讓大家感受到米砂團隊的用心。

除此之外，米砂在片中還邀請了「台灣第一女優」吳夢夢擔任一二三木頭人的巨型殺人娃娃，也找來10多位知名女優，與扮演紅衣士兵的男優們進行「多人混戰」。而導演梅梅則表示，這是他拍過最大規格成人影片，坦言已到達戲劇規格，更特地為AV版的《魷魚遊戲》繪製分鏡圖，是成人片中不太可能出現的事情，為的就是能拍到最好的畫面，而消息傳到韓國，也在網路上引起熱烈討論。

只是沒想到，影片尚未播出，就在網路上流出疑似「真槍實彈」的片段，而米砂也在IG的限時動態中承認此事，十分生氣的表示「兇手」就是當天臨時聘請的工讀生，讓她忍不住氣得大罵「這行為造成大家的困擾，真得很老鼠屎」。

接著她在後面動態貼文中解釋，流出的畫面皆是彩排畫面並不是真實拍攝時的場景，而外人不知道卻肆意批評女優演出隨便，讓她替認真演出的演員們感到相當心疼；米砂也強調，當天其實都有要求工讀生不能用手機錄影，但還是無法全部管控到，現在只能請網友幫忙她提供外流的來源，她才能提出相對應的措施。