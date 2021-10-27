美國聯邦通訊委員會（FCC）當地時間26日以國家安全為由，投票通過撤銷中國電信旗下子公司在美國的營運許可。

路透報導，根據FCC的投票結果，中國電信美洲公司（China Telecom Americas）須在60天內停止提供服務，為該公司在美國近20年的營運劃上句號。

FCC指，中國電信可能受到中國政府影響和控制，而且很大機會在沒有受獨立司法監督的充分法律程序下，被迫接受北京方面要求。FCC認為中國電信美洲公司的擁有權及受到中國政府的情況，引起國家安全及執法的嚴重憂慮，為公司及中國政府提供機會取得、儲存、干擾及或誤轉美國的通訊。

中國電信美洲公司其後向路透社表示對FCC的決定感到失望，強調公司會繼續提供服務的同時，會採取一切可行選項。

除了中國電信，FCC在2019年5月亦以中國政府可能向華府進行間諜活動為由，一致通過禁止中國移動在美國提供服務的權利。而在今年3月，FCC開始撤銷中國聯通美洲公司（China Unicom Americas）、太平洋網路有限公司（Pacific Networks）及其全資子公司（ ComNet）在美國提供服務的程序。