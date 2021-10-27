600元藝FUN券第三波幸運兒出爐！數位券中籤號碼為身分證尾數「01、92、19、23、79、95、48、46」，總計有614816人中獎；紙本券中籤號碼為身分證尾數「31、56、02、52、44、ˋ49、00、47、59」，總計有175757人中獎，數位加紙本共有約79萬人中獎。

文化部指出，300萬份藝FUN券於每週三下午共四週抽出，第一至三週採抽取身分證號末2碼數字，數位券、紙本券分別依序抽出中籤號碼，直到累積達數位券60萬份、紙本券達15萬份，即停止抽籤的方式辦理；第四週則會以300萬份扣除前三週累積中籤後的份數進行抽籤。

文化部表示，紙本藝FUN券則特別開放65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者登記。數位及紙本藝FUN券自9月22日起皆可於共通平台線上登記，紙本券則開放自10月1日起，可持健保卡至四大超商登記。

根據文化部統計，藝FUN券共有1101萬6350人（數位889萬8057人、紙本211萬8293人）登記，扣除前二週已獲得藝FUN券、本週已抽中國旅券、i原券、農遊券者，共有1020萬7635人（數位820萬9765人、紙本199萬7870人）符合第三週抽籤資格。中籤者會在明天上午8點半後陸續收到簡訊通知，使用期間為今年11月10日起至明年4月30日止。

文化部發行的藝FUN券適用在藝文展演場館、音樂展演空間、書店、唱片行、樂器行、電影院、文創商店、街頭藝人與藝文展演預購票券等地方，且今年為了因應疫情，也特別將售票型的線上展演活動納入使用範圍。

另針對中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，文化部表示，為保障中籤者權利，文化部已研議因應措施及系統更新，除原已為藝FUN NEXT會員者，仍應以原會員帳密登入領取外，其餘中籤券將於明（28）日下午2點以後，統一歸戶於共通平台登記的手機號碼。