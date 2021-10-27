國內疫情降級有望，日前中央流行疫情指揮中心透漏離一級警戒越來越近，疫苗接種狀況已然成為台灣民眾日常聊天的話題，疫情更加趨於穩定。但此時此刻仍有許多醫護站在民眾健康防護的第一線，擔負篩檢、治療與疫苗接種等重要工作，許多防疫物資消耗仍非常快速。

為此，永慶房產集團旗下加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）共同發起「永慶支持醫護，相挺在地」公益月活動，本次由永慶房產集團聯賣會花蓮區全體加盟店齊心協力，贈送近1300枚N95口罩，提供臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院使用。

永慶房產集團花蓮聯賣區永慶不動產黃國師區長分享，平時永慶房產集團旗下加盟店東們時常交流分享，在一次偶然得知，疫情期間雖然在地門諾醫院各項防疫設備均已到位，包括PCR檢測實驗室、隔離病房、紅外線測溫儀…等，但第一線醫護工作量仍相當大，以負壓隔離病房醫護人員來說，每月約需使用800-900個口罩，聽到此消息後花蓮聯賣區便動員永慶房產集團在地加盟店齊力捐贈N95口罩，望可解門諾醫院燃眉之急。

門諾醫院聞訊表示，雖然近日疫情稍有趨緩，但醫院為持續遵守防疫規則與守住醫院醫療量能，醫療耗材消耗相當迅速，非常感謝永慶房產集團的朋友們親自到院捐贈物資，捐贈當日由門諾醫院院長吳鏘亮代表受贈並致贈感謝狀，感謝永慶房產集團花蓮區聯賣會的捐贈，吳鏘亮院長也不忘呼籲：「目前疫情趨緩是大家共同努力成果，戴口罩、勤洗手及注意個人衛生習慣仍是最基本防疫措施，謝謝永慶房產集團共同關心門諾醫院，也為防疫盡心力。」

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，疫情近期出現降級希望，相當感謝全台各地處於第一防線的醫護人員，在疫情趨緩下仍不眠不休地為國人付出。目前全台永慶房產集團於公益月中已動員共1100間加盟店，共同捐贈出上百萬元物資，將愛心遍及全台！雖然疫情趨緩，但永慶房產集團全體店東仍不忘實踐企業社會責任，將持續支持醫護、相挺在地，透過社區經營了解在地的防疫需求，與全台社區、醫護一起度過疫情，迎接降級到來的那一天。