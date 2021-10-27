美國國務院官員華自強近日在「德國馬歇爾基金會」舉辦的線上會議上指出，中國錯誤使用聯合國大會2758號決議，將台灣排除在國際民航組織、世界衛生組織等國際組織之外；美國務卿布林肯26日倡議支持「台灣有意義參與聯合國等國際組織」。大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，瞭解台灣同胞對參與國際活動的想法和感受，在堅持一個中國原則的基礎上，過去曾經、今後也可以作出妥善安排；但奉勸民進黨當局立即放棄「倚美謀獨」、「倚外謀獨」的幻想。

大陸國台辦今天（27日）舉行例行記者會，針對美國官員挺台言論，馬曉光表示，今年是中華人民共和國恢復聯合國合法席位50週年。習近平總書記10月25日出席紀念會議併發表重要講話。50年前，第26屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。

馬曉光表示，聯大第2758號決議從政治上、法律上和程序上明確、徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織。台灣不是一個國家，是中國領土不可分割的一部分，中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國的代表權。

馬曉光指責，美國在中美建交前曾經有過企圖在聯合國搞「兩個中國」的劣跡，最終以失敗告終。2758號決議通過之日，也是美國等國提出的所謂「雙重代表權決議草案」遭否定之時。美方一些人的錯誤在於，無視歷史和法理事實，否定聯大2758號決議的權威性，企圖為聯合國裁決翻案，與國際社會大多數對抗。

馬曉光重申，台灣是中國一部分。台灣參與國際組織及其活動，必須按照一個中國原則處理。美方一些人的錯誤在於，無視一個中國原則和國際關係基本準則，甚至與美國政府一再重申的「不支持台灣加入任何必須由主權國家才能參加的國際組織」立場相違背。所謂將「台灣排除在聯合國、國際民航組織、世界衛生組織之外」，完全是無稽之談。

馬曉光指出，民進黨當局長期以來叫囂「台灣代表權」、「台灣的國際空間」等謬論，就是想把台灣從中國分裂出去，本質就是搞「台獨」。美方一些人的錯誤在於，助長民進黨當局「台獨」行徑，違背美國政府長期以來不支持「台獨」的立場。

馬曉光表示，中方敦促美國政府有關官員，以實際行動恪守美國政府不支持「台獨」的立場，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上謹言慎行，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。

至於美國務卿布林肯26日表示，支持「台灣有意義參與聯合國等國際組織」，民進黨當局對此表示感謝。馬曉光對此重申，聯合國是主權國家組成的國際間政府組織，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣無權參加聯合國。

馬曉光表示，關於台灣參與國際組織及其活動問題，國際社會有定論、有慣例，那就是：必須堅持一個中國的原則。美方一段時間以來編出各種說法，包括所謂「有意義參與國際組織」甚至提到「有意義參與聯合國」，嚴重違背聯合國有關決議，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤的信號。

馬曉光強調，大陸瞭解台灣同胞對參與國際活動的想法和感受，在堅持一個中國原則的基礎上，過去曾經、今後也可以作出妥善安排。但民進黨當局和「台獨」勢力以各種似是而非的謊言欺騙島內民眾、誤導國際輿論，妄想推動中國台灣地區「加入聯合國」、以參與國際活動謀「獨」，這是絕無可能的。

馬曉光表示，大陸奉勸民進黨當局立即放棄「倚美謀獨」、「倚外謀獨」的幻想。一切以破壞一個中國原則、分裂國家為目的的行徑，只能以失敗告終。