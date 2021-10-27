第12輪疫苗開打，台中市有55萬人預約，市長盧秀燕27日視察南區快打站，盧表示，65歲長輩、55歲以上原住民，宣告2劑注射者全打完，26日為止完成第1劑施打市民達7成，27日30％市民完成2劑量接種，比中央預定的30日提早完成，提早達標；仍不鬆懈繼續爭取疫苗量，快打站也將為市民保留，疫苗來就開設施打。

現場有媒體詢問，彰化地區疫苗目前打氣低落，台中市狀況是否仍踴躍？盧秀燕回答，台中市目前還是有注射需求，每個市民第2階段仍踴躍，民眾都有打疫苗，相對城市就會安全，籲市民即使注射完成2劑量，也不要鬆懈，仍做好防疫措施。

盧秀燕說，中央有規定，預約民眾若取消，必須要空一輪才能預約注射，所以目前台中市民取消狀況不多，至於混打還是不建議，台中市民還是理性注射居多。

另外有媒體追問，目前台中市第二選區罷免案已經完成，國民黨將推什麼樣的人選出線，看法如何？盧秀燕低調僅回答：「謝謝！」。