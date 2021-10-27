高市府針對城中城大火究責，今（27）日宣布消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭獲准。不過，高市議會國民黨團不滿意此結果，喊市長陳其邁最該下台負責。高市議會民進黨團則疾呼，國民黨勿再以悲劇脅迫做圖謀政治利益的工具，這樣很不成熟。

高市議會民進黨團認為，城中城事件後，中央和地方於事發後明快、效率處理，從慰問、安置到撫卹展現誠意。高市府不會迴避責任歸屬，並已有消防及工務局長請辭負責，籲國民黨嚴肅以對，此時此刻最不需要的就是作秀、口水，請適可而止。

民進黨團總召鄭光峰提到，城中城意外發生，內政部長徐國勇、行政院長蘇貞昌及蔡總統多次南下關切、慰問，很重視安置及撫卹等善後，也允諾加速推動公寓大廈管理辦法，以利未來辦理都更或危老改建等。

鄭光峰認為，城中城安全問題是自前國民黨籍市長王玉雲任內一路累積，並非現在才有的問題，市府團隊在事發後扛起歷史共業的善後責任，從安置、慰問、撫卹到老舊大樓盤點，都展現誠意效率，國民黨縱使忘記自省，也不應該見獵心喜。

他強調，陳其邁表達調查究責絕不會迴避責任，並有工務及消防兩名優秀的政務官為事件請辭負責，至於善款分配也會盡速發落，籲國民黨千萬勿「消費災難賺取政治利益」。

針對國民黨揚言「沒有負責，沒有預算」，民進黨幹事長黃文益痛批，總預算攸關民生、城市繁榮進步，不應當做政治籌碼，更不應做為鬥爭或逼迫官員下台的工具，呼籲國民黨應尊重專案小組究責及相關司法調查，勿利用災害阻擋市府建設、卡關人民福祉等，藉口究責行脅迫之實的作法只會曝露作法的不成熟，難獲認同。

黃文益更說，城中城事件的善後，必須中央、地方合作，朝野攜手就法制、行政等面向改進 ; 雖然公寓大廈管理條例的修法是中央法規，但是高市府先行調整改善，可避免類似悲劇再發生，議會也會加速相關自治條例的修訂。