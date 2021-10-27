前總統馬英九除了因三中案被起訴外，他因前檢察總長黃世銘洩密案也遭起訴，但前年台灣高等法院更一審認定檢方舉證不足，依無罪推定原則，判馬無罪確定。

檢方起訴馬在2013年8月31日將時任檢察總長黃世銘向他報告，關於立法院長王金平司法關說案的偵查報告，洩漏給行政院長江宜樺、總統府副祕書長羅智強，9月4日再教唆黃將報告交付江宜樺，涉犯洩密罪等罪。

台北地院一審判馬英九無罪，高院依北檢上訴，逆轉改判有罪4月徒刑，可易科罰金，但為最高法院撤銷發回更審。高院更一審認為，馬與黃世銘沒有共犯關係，也無積極證據證明馬與黃有所謀議，黃世銘主動求見交付書面及口述內容，馬是被動接收，不能誤導成馬藉總統身分，違法操控取得應祕密資訊及個資，構成洩密等行為，法院無法形成有罪的確信心證。

馬被控9月4日教唆洩密部分，檢察官所舉的證據，存有合理懷疑，不能證明馬教唆犯罪，一審阻卻違法的見解雖與更一審不同，但因無罪結論相同，因此駁回檢方上訴，判無罪定讞。