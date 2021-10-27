前總統馬英九被控在「三中」與舊中央黨部交易案中賤賣國民黨黨產，涉犯《證券交易法》特別背信、非常規交易等罪一審獲判無罪，馬英九辦公室強調，為使國民黨符合法律規定，並避免中視及中廣公司遭受撤照處分，進而出售中投等公司持有的華夏公司股權，完全符合國民黨及中投公司的利益。

馬英九辦公室表示，依《廣電法》規定，94年12月26日前，政黨必須退出廣播、電視經營。馬前總統當時擔任國民黨主席，為使國民黨符合法律規定，並避免中視及中廣公司遭受撤照處分，進而出售中投等公司持有的華夏公司股權，完全符合國民黨及中投公司的利益。

馬辦強調，政黨追求執政，公司追求營利，兩者完全不同。國民黨針對三中買賣要考量的除了價錢外，更重要的是符合國民黨的利益。國民黨主席對社會、媒體有更高價值的責任，北檢把國民黨主席當成公司董事，把馬英九當成中投公司承辦人，用弊案的角度偵辦，如此能服眾嗎？

尤其是最高法院檢察署特別偵查組已於2014年8月以查無不法簽結本案，新聞稿載明：「因當時中視股票在市場交易量很少，交易清淡，不可能賣到帳面價錢，當時賣主又因法律限制，急著脫手，因此中視股票買賣的價格，不構成賤賣。」北檢卻用拼貼、羅織、入人於罪方式，論述前後不一，只是想硬辦馬英九。

三中案時序表。

馬前總統在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，甚至政治上的對手，都肯定他的操守，這個判決符合國人認知。