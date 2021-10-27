不少人有背痛的困擾，可能是運動或搬重物造成的急性傷害，通常經過休息就會逐漸恢復，但醫師提醒，如果背痛發生在早上起床時，而且好幾個月都沒復原，就需提高警覺，可能是僵直性脊椎炎作祟。

一名26歲女性4年前開始出現下背痛，早上起床背部異常疼痛，剛開始以為是搬重物扭到，吃完止痛藥有改善就不以為意，沒想到半年前脖子開始卡卡，頸椎也愈來愈僵硬，當別人叫她名字時甚至無法轉頭回應，只能像機器人一樣轉動全身。小如趕緊到醫院檢查，確診罹患僵直性脊椎炎。

台東馬偕醫院過敏免疫風濕科醫師黃奕帆表示，僵直性脊椎炎是一種自體免疫導致脊椎或薦腸關節發炎的疾病，嚴重會影響周邊關節，或合併虹彩炎等疾病，盛行率約0.1％至0.4％，推估全台約有5~6萬名患者，好發族群為18至45歲年輕族群，男性患者是女性的3倍。

黃奕帆提醒，臨床上背痛可分為「機械型背痛」和「發炎型背痛」，前者容易出現在運動或搬重物時造成的急性傷害，通常經過休息後就會逐漸恢復，而後者則是愈休息會愈痛。當年輕族群在晨間起床時發現背部疼痛或僵硬，而且持續時間長達3個月以上，就要提高警覺可能罹患僵直性脊椎炎。

由於僵直性脊椎炎是一種慢性關節發炎，初期症狀在X光檢查看起來不明顯，且疾病進程緩慢，從關節發炎到脊椎彎曲變形可能需要好幾年，目前較新的臨床診斷方式會透過抽血檢查及詢問家族病史等綜合評估，來確認是否罹患「中軸型脊椎關節炎」。 黃奕帆說，當中軸骨脊椎關節被侵犯造成發炎時，可能合併反應型關節炎或僵直性脊椎炎，因此若能提早發現並對症下藥，就可以避免疾病惡化。

針對僵直性脊椎炎的治療，一般會先使用不傷害消化道的消炎止痛藥，並建議患者搭配復健運動，如游泳、太極拳、瑜珈或伸展運動，控制到病情穩定，並持續追蹤。不過臨床上常發現患者疼痛時會自行買成藥或打止痛針，尤其本身已有慢性病的患者，更容易因錯誤用藥而傷腎，因此建議患者每3到6個月就應定期追蹤發炎指數。

黃奕帆指出，若試過2種消炎止痛藥且3個月藥物治療效果不好，就可申請生物製劑，大約治療3到6個月可以改善疼痛及僵硬症狀，目前也有適合計畫懷孕患者使用的生物製劑。他呼籲如有疑似症狀應早期就醫診斷，不要拖延到脊椎變形；建議多與醫師溝通，選擇適合的治療方式，只要配合醫囑定期回診，就可以維持正常的生活品質。