美國國安顧問今天表示，總統拜登本週赴歐參加G20領袖峰會，討論能源價格、伊朗核計畫與供應鏈問題，盼藉此展現美國繼川普4年的「美國優先」政策後，恢復與盟友接觸往來。

路透社報導，國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天告訴記者，拜登這次出訪也在尋求確定全球最低企業稅率上的進展。

拜登28日動身前往義大利，29日在梵蒂岡會晤羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis），接著在羅馬與全球最大幾個經濟體的領袖會面，並於20國集團（G20）會議結束後，前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）參加聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。

蘇利文說，兩場峰會召開前美國與歐洲是團結一致的，並提到中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不會親自參加會議。路透社報導，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，習近平就沒有出訪海外。

蘇利文說：「美國與歐洲將出席峰會，在G20與COP26會議上激勵各方，並團結一氣地推動議程。」

這是拜登擔任總統以來的第2次外訪。拜登目前內外交迫：對外，美軍撤軍阿富汗持續引發不滿；對內，他個人推動的基礎建設與社會支出法案仍在國會卡關。

儘管拜登支持墮胎權的立場受到美國主教抨擊，虔誠天主教徒的他這次出訪將與教宗方濟各會面。蘇利文說，兩人將談論氣候、移民與收入不平等議題。

之後，拜登將會晤義大利領袖，並與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）坐下來會談，在美法關係因為美英澳共組AUKUS安全聯盟出現嫌隙後，試圖修補兩國關係。

10月30日與31日，拜登將參加G20會議，談論海地局勢，但將聚焦在核心經濟主題，例如全球最低企業稅率。

蘇利文說：「拜登將特別聚焦在供應鏈與能源價格問題，因為他知道這些議題衝擊美國的勞工家庭。」

白宮沒有證實拜登是否還會與其他領袖舉行一對一會談，但指出更多會議還在籌畫中。

格拉斯哥將是拜登這次外訪的終點站，他將呼籲全球付出更多行動，對抗全球暖化。

拜登預計將向各國強調，美國的目標是於2030年底時，美國溫室氣體排放量會比2005年排放水準減少50到52%。但由於他「重建美好未來」（Build Back Better）計畫中的氣候政策仍被美國議員拿出來討價還價，恐導致他在海外的說服力大打折扣，難讓各國領袖信服美方有辦法履行承諾。

對此，蘇利文說，美國的盟友閱歷豐富，深諳在國會推動艱深法案的民主程序。

蘇利文說：「無論本週是否能敲定協議，無論談判是否繼續，總統採取的各項努力都將獲得熱烈關注。」