藝人情侶檔小嫻（黃瑜嫻）、金剛（李信樵）大方認愛後，兩人定居墾丁，並在墾丁大街擺攤買雞翅，小倆口日前拓展事業規模、開放宅配，雞翅在官網上架就賣到爆單，讓親自打理雞翅事務的2人忙翻天，網友也期待小倆口何時再擺攤，而小嫻昨（26日）則發文：「基本上沒辦法出去擺攤了」，透露忙著處理宅配訂單，每天要包雞翅、黏紙箱和送貨，完全沒有辦法去擺攤。

小嫻、金剛在墾丁擺攤賣雞翅發跡，兩人投入宅配市場後，雞翅一上架就被掃購一空，不少民眾都期待小嫻和金剛能再擺攤，對此，小嫻昨晚則發文：「沒有擺攤公告 基本上沒辦法出去擺攤了 每天晚上包完雞翅之後，就是黏紙箱時間，準備隔天早上要出貨，晚上基本都在忙，所以根本沒有辦法去擺攤」。

小嫻進一步表示：「每天煮的都要出貨給宅配的客人，也沒有多的量可以拿出去擺」，不過她也開心透露，終於能在10月底前把9月的訂單全數出貨，小嫻還說：「我繼續黏紙箱了哈！」照片中，親自打理雞翅事務的小嫻和金剛低頭忙著折紙箱、包裝，凡事都自己動手來。

小嫻和金剛低頭忙著折紙箱、包裝，凡事都自己動手來。（圖／取材自小嫻 （黃瑜嫻）臉書）

除了雞翅副業引發關注，小嫻和金剛因為都愛運動和大自然，小倆口在去年一拍即合、擦出愛火，戀情穩定的小嫻和金剛現在定居屏東，至於小倆口被問到是否有想要再更進一步，對此，小嫻和金剛都認為，先把現在生活過好「能在一起就很開心了」，兩人都認為儀式性的東西不是重點。