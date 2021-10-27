大陸國家統計局27日發布的資料顯示，今年1-9月，大陸規模以上工業企業（即年主營業務收入為人民幣2000萬元及以上的工業法人單位）實現利潤總額6兆3440.8億元（人民幣，下同），年增44.7％，比2019年1-9月增長41.2％，兩年平均增長18.8％。其中，石油、煤炭及其他燃料加工業利潤總額年增9.30倍，最受到矚目。

1-9月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額1兆9850.5億元，年增77.9％；股份制企業實現利潤總額4兆5209.0億元，增長50.5％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額1兆6978.0億元，增長31.7％；私營企業實現利潤總額1兆8606.3億元，增長30.7％。

1-9月，採礦業實現利潤總額7006.9億元，年增1.62倍；製造業實現利潤總額5兆2986.4億元，增長42.9％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3447.5億元，下降15.2％。

主要行業利潤情況如下：石油、煤炭及其他燃料加工業利潤總額年增9.30倍，石油和天然氣開採業增長2.67倍，煤炭開採和洗選業增長1.72倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長1.62倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長1.45倍，化學原料和化學製品製造業增長1.27倍。

電腦、通信和其他電子設備製造業增長38.7％，通用設備製造業增長17.9％，專用設備製造業增長17.8％，電氣機械和器材製造業增長16.0％，非金屬礦物製品業增長14.7％，紡織業增長1.4％，汽車製造業增長1.2％，農副食品加工業下降7.1％，電力、熱力生產和供應業下降24.6％。