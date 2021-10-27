前總統馬英九被控與前中投公司董事長張哲琛、前總經理汪海清3人共謀，在「三中交易案」賤賣國民黨黨產，涉嫌特別背信、非常規交易等罪。台北地院27日判3人無罪，張的辯護律師丁昱仁到庭聆判，得知結果後表示，希望檢方不要上訴，讓纏訟15年的陳年舊案能就此落幕。

前總統馬英九因黨產交易「三中案」被訴，檢方認定馬、前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清賤賣黨產為共犯證交法背信罪。馬辯稱，沒有黨產進入口袋，檢察官建議沒收犯罪所得，台北地方法院27日宣判，馬英九、汪海清、張哲琛皆無罪，可上訴。（陳君瑋攝）

丁昱仁表示，非常感謝承審法官花了3年多的時間，費盡心思為這個案子做審理，以及調查證據，由這樣子的判決結果，可以證明整個三中交易過程，並無不法，「我們也是由衷的感到欣慰。」

丁昱仁並說，希望檢方能尊重司法的判決及認定，不要再繼續上訴，讓這件已經糾纏15年的陳年舊案，能夠就此落幕，畫下句點。

檢方指控，馬英九2005年當選黨主席後，與前中投公司董事長張哲琛、前總經理汪海清3人處理三中交易案，設計「天龍八步」財務操作手法賤賣黨產，害國民黨受有72億餘元損害，涉犯《證券交易法》非常規交易、特別背信等罪。

三中案時序表。

北院承審合議庭成員為，審判長胡宗淦、受命法曾林幸怡、陪席法官林呈樵，今判馬英九、張哲琛、汪海清3人均無罪。