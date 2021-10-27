瑞士銀行瑞銀(UBS)周二指出，希望為美國投資在200萬美元的富人客戶建立一個數位化、可擴展的諮詢服務模式。

瑞銀執行長Ralph Hamers表示，該計畫作為2025新策略願景的一部分，將於明年二月展示，希望以真人的遠端諮詢服務，為美國富人提供無縫的數位體驗。

高盛和摩根士丹利也在競逐富人服務業務，並尋求將客戶基礎擴大到傳統的超高資產淨值客戶以外的客群。高盛在今年稍早為投資至少1000美元的客戶提供了名為Marcus投資的財富管理服務。摩根士丹利去年以130億美元收購了E*Trade，在某種程度上是試圖擴張在中等富裕階層的影響力。

這些銀行正尋求從更多的客戶群中賺錢，以此作為開發更可預測收入金流、減少對不可預測的資本市場活動的依賴。

瑞銀正把目標瞄準在投資介於25萬至200萬美元的個人客戶。分析師認為，與超級富人客戶相比，這些投資較低的客戶群的成長潛力更大。

另外，理財公司也越來越多地利用金融科技和人工智慧來服務中等富裕的客戶，包括更年輕的投資者，他們更樂於在線上進行投資活動。