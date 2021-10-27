豐祥-KY(5288)歷經越南疫情影響，第3季營收較上季衰退，但越南經濟活動逐漸回升，機車廠內銷組車計畫恢復，外銷則因休閒車輛客戶Polaris出貨動能強勁，法人估計，第4季豐祥營運將回到正常表現，營收及獲利有望站上今年單季最高。由於內外銷訂單不弱，2022年看好豐祥營運有持續創高機會。

豐祥第3季因為越南疫情爆發，越南全區域經濟活動下降，客戶拉貨減少，單季營收13.73億元，結束從去年第3季以來營收逐季成長表現，不過，年增率還是維持個位數的成長。但生產線上員工薪資維持不變，未因稼動率下降人力成本而有所減少，且原物料上漲，未調升報價，將影響毛利率，單季EPS法人估計降至2元以下，也是一年來最低。

展望第4季，由於疫情趨緩，工廠生產逐漸恢復正常，越南內銷部分拉會動能恢復，外銷部分，休閒車輛Polaris接單及出貨依舊強勁，ATV新客戶項目延至10月開始出貨，推估第4季營收將比上季及去年同期有雙位數成長，獲利也有望大舉回升。

越南內銷機車業務今年因為疫情使得動能衰退，但預估明年會有需求回補效應，內銷機車出貨年增率可達10％以上；汽車業務部分，包括TOYOTA、HONDA、VINFAST等客戶6款車型出貨，法人估計出貨成長率可達4成；休閒車輛大客戶Polaris出貨強勁，ATV零件訂單今年下半年出貨之後，明年預估出貨倍數成長，整體休閒車輛出貨成長上看3成，公司2022年成長動能不虞匱乏。