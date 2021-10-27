55歲莊姓男子疑似熱愛入山狩獵，竟上網自學改造槍枝技術，並將槍械藏放在高雄市杉林區一處深山工寮，高市警局旗山分局獲報深入追查，透過空拍機找尋並偽裝成「上山採筍」工人，終於將他逮捕，起出1把火力強大的改造長槍及子彈等證物，詢後將全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送偵辦。

警方表示，莊姓男子為毒品列管人口，因近日行蹤成謎，循線得知他躲在高雄市杉林區的一處深山工寮，且掌握他上網自學改造槍枝技術，並將長槍藏放此工寮，疑似從事非法狩獵。

警方指出，莊男躲藏之處地形崎嶇、山巒重疊，員警透過空拍機找尋，最後在海拔約300公尺的丘陵地發現一處鐵皮工寮，研判應是他躲藏地點，再偽裝成「上山採筍」的工人，歷經近1個月監控埋伏，確認莊持有改造槍枝。

專案小組掌握相關事證後，立即向橋頭地院聲請搜索票，並於10月25日上午趁莊嫌於屋外熟睡之際，前往工寮搜索，在莊嫌車輛上查扣改造長槍1枝及制式霰彈槍子彈15顆，將他逮獲。

警方調查發現，莊嫌疑似對狩獵有濃厚興趣，從網路自學改槍技術，購買模型槍後改造成具殺傷力之長槍狩獵，但莊嫌辯稱，槍枝是友人所有，為規避警方查緝，才將槍械藏放工寮，警方正擴大向上追查槍枝來源，詢後全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。