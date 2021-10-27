大陸國台辦發言人今天（27日）舉行例行記者會，國台辦旗下網媒中國台灣網提問，「據悉，有關部門最近或將就懲辦『台獨』分裂勢力進行專門立法。請問發言人可否予以證實？」

馬曉光並未正面回應，他說，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。堅決打擊「台獨」頑固份子，是維護國家主權、安全、發展利益的應有之義，也是保障兩岸關係和平發展的應有舉措。

馬曉光強調，法網恢恢，疏而不漏。凡是組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一行為的「台獨」頑固份子，包括那些操弄「修憲謀獨」和為謀「獨」打開方便之門的挑頭份子，必將受到嚴懲。

至於誰是「台獨」頑固份子？馬曉光在回應我外交部長吳釗燮訪歐時點名，指責吳釗燮是「台獨」頑固份子，在謀「獨」犯罪道路上越走越遠。一段時間來，吳釗燮借各種名目，以各種形式，在國際上叫囂「台灣是主權國家」，兜售「台獨」主張，不惜充當外部反華勢力的棋子，不斷進行謀「獨」挑釁。

馬曉光指責，吳釗燮之流的「台獨」行徑改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實，撼動不了一個中國的國際格局。大陸正告民進黨當局，統一是正道，「台獨」是絕路。任何勾結外部勢力謀「獨」拒統的行徑終遭清算。

馬曉光重申，中國大陸反對台灣與其建交國進行任何形式的官方往來，這一立場是一貫的、明確的。中方敦促有關國家言行一致，以實際行動恪守一個中國原則，慎重妥善處理台灣問題，不要為「台獨」分裂勢力提供舞台和便利，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。