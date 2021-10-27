配合10月為交通安全月，台南市長黃偉哲今天化身交通大使到東區大同國小宣導交通安全，他說，交通安全宣導需從學校、家庭落實，有80％車禍其實是可以預防的，也請小朋友提醒爸爸、媽媽及家裡大人「走路不要滑手機」。

黃偉哲同時也視察學校交通動線，稱許大同國小上下學人車分流、進出管制規畫得不錯，避免校門口壅塞現象，期許大同國小成為示範點，能提供其他學校觀摩取經。

台南市東區大同國小機車入校園接送，兼顧人車分流。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

教育局長鄭新輝說，「交通安全月」各校均有相關宣導活動，特別加強宣導「路口慢看停、行人停看聽」，也鼓勵國中小結合戶外教育，規畫參訪就近監理站進行大客車視野死角體驗或大台南交通安全教育主題館，認識不同交通工具應注意事項，讓交通安全觀念從校園扎根。

教育局指出，台南市多年來推動交通安全教育不遺餘力，透過各項研習、活動、宣導、融入課程教學持續扎根，致力於上、下學交通情境改善；今年度開學進行上放學環境總體檢，列管待改善事項，建立安全通學環境，各校可因地制宜，規畫適合師生通行及家長接送的交通動線，確保學童「行的安全」。

大同國小交通安全宣導以生動可愛的醒獅團搭配「交通安全月」及「路口慢看停、行人停看聽」等宣導主題，加深學生對交通安全的觀念。黃偉哲、鄭新輝等人也與大同國小自治市學生團隊一同進行交通安全宣誓，齊心遵守交通規則，維護學童安全。