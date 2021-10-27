中國恒大26日表示，珠三角地區明年6月30日前交樓的在建專案共有40個。預計到今年底前，珠三角地區其中31個在建專案交樓專案能如期交付。而自恒大上周宣佈自救政策以來，在廣州等珠三角地區的在建專案已開始復工復產。

據稍早《南方都市報》報導，恒大在廣州、佛山、肇慶、清遠、惠州、河源、汕頭、潮州、陽江等珠三角地區共有40個在建專案，有32個項目將於12月31日達到合約交樓時間。對此，恒大珠三角公司將與參建合作單位協力、共同恢復生產秩序。

此外，據路透報導，深處債務困局的中國恒大集團稍早表示，恒大深圳公司在包含深圳、東莞、江門、汕尾、珠海、中山6地的10多個專案復工復產正有序進行中，將全力以赴落實政府保交樓的要求。

回顧上周，恒大集團主席許家印在「恒大集團復工復產專題會」上表示，恒大沒有預售過的樓棟或專案今後要全部改為現樓銷售，大幅壓降房地產開發建設規模；10年內實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

同時在恒大集團面臨債券違約風險之際，大陸國家發改委外資司26日也會同外匯局資本司，召開部分重點行業企業外債座談會，要求企業不斷優化外債結構，嚴格按照批准用途使用外債募集資金。