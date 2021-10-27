隨著雙11、週年慶購物季來臨，詐騙高峰期也將至，互動資通董事長郭承翔指出，疫情期間各種詐騙案件激增，簡訊與各社群軟體也成為詐騙管道，其中場火熱竄升第一的，正是因為近期資本市場火熱而暴增的「投資型詐騙」，詐騙集團利用民眾想要賺取額外收入的心理，假冒大型券商、投顧老師等名義發送簡訊，利用「領取飆股」、「獲利翻倍」等吸睛字眼招攬加入社群群組，以達到「假投資、真詐財」的目地。

互動資通除了密切配合警政單位攔阻詐騙簡訊、同步提升防詐技術外，更拆解前三大的詐騙簡訊手法，提醒民眾多加注意。

詐騙案件近期暴增，根據內政部警政署公布，截至今年8月金融詐騙案較去年同期增加9成、損失金額達12億元，互動資通分析今年詐騙簡訊前三大排名，第一為投資型詐騙，已暴增成為今年第一大類型。由於疫情警戒衝擊民生經濟，詐騙集團假冒大型券商、投顧老師等名義發送簡訊，利用「領取飆股」、「獲利翻倍」等吸睛字眼招攬加入群組，表面上提供高獲利投資管道，卻誘導民眾投資高風險未上市股票。

其次是金融詐騙，此為歷久不衰的手法，最常發生在農曆年與節慶前，民眾有大量金錢需求時，佯裝成金融機構發送簡訊，如刷卡退款、網銀帳戶異常重設、ATM解除分期設定、放款專員代辦貸款等，近期更假冒五倍券數位綁定騙取個資或帳戶資料。

第三是網購詐騙，疫情下宅經濟發威，假冒商家要求帳密重設、領取會員好康、包裹貨到付款等詐騙簡訊也是日愈遽增。以上兩類釣魚簡訊，主要透過釣魚網站盜取帳密個資或盜轉帳，發送時間最常在周五晚上至周末或連續假期，民眾無法立即與銀行或商家查證而上當受騙。

由於簡訊的高開啟率與便利性，加上可提供身份驗證，成為金融機構、政府及企業重要的通知工具，互動資通指出，防詐騙首先要知道五大守則：第一，切勿點擊夾帶不明的連結網址；第二，要求操作ATM及匯款轉帳等須先求證真偽；第三，須查證個資存取之頁面真偽、避免遭盜取；第四，投資前先查詢官方認證許可，例：金管會及投信公會網站的投資網站查詢；第五，若有任何疑慮，可直接撥打165反詐騙諮詢專線。