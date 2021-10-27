前總統馬英九與中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清被訴違反證交法特別背信罪，今（27）日一審宣判無罪。台北市議員羅智強為馬英九感到開心，並批民進黨重啟三中案，根本就是一場赤裸裸的政治追殺、司法迫害；而在蔡英文執政下，原應嚴守行政中立的政府部門也紛紛「東廠化」，淪為政治打手。

羅智強在臉書表示，馬英九無罪，除為為馬英九開心外，更為台灣的公道仍在欣慰。歷經三任檢察總長、高檢署查黑中心與最高法院檢查署特偵組多位檢察官，2006年起長達8年的深入調查，早已確認三中案並無不法，2014年由特偵組無罪簽結。

政黨輪替後，民進黨重啟三中案，羅智強指出，北檢邢泰釗領軍起訴馬英九，並透過媒體選擇性釋放對馬英九不利的案情消息，根本就是一場赤裸裸的政治追殺、司法迫害，但在政治力高度介入下，台北地院能我心如秤，公正做出無罪判決，令人欣慰。

歷經4年半、1600多天，三中案走完了第一審，馬英九既無貪污，也無圖利他人，更未讓國民黨的利益受損，羅智強認為此足證民進黨不惜耗費巨量司法資源，「先射箭再劃靶」而起訴，為的就是替馬英九羅織莫須有罪名；而馬英九一路為捍衛清白而奮戰，已成為罕見的元首級出庭達人，但一審不是終結，民進黨不把他打成跟阿扁一樣的罪犯絕不會罷休，未來還有無盡的政治追殺正磨刀以待。

羅智強說，在蔡英文執政下，原應嚴守行政中立的政府部門，紛紛「東廠化」淪為政治打手，為打擊異己，執政者的黑手更毫不避諱伸入司法為所欲為，所謂的司法改革早已淪為司法操弄。他並喊話，「台灣不能被民進黨向下沉淪，馬英九絕不會屈服於莫須有之罪，面對不公不義政權的打壓，我們也不會袖手旁觀，絕對力挺到底！」