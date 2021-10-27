水餃是常見的庶民美食。一名網友說，日前曾去景美夜市吃過兩間有名的水餃，當下並沒有特別驚豔，同時也吃過台北五星飯店的水餃，雖然好吃但價格又太高，因此好奇問網友「哪有平價又好吃的水餃」，PO文釣出一票人推薦「巧之味」及「士林及品」，其中一名鄉民更表示「士林及品」是蔣家人的愛店。

原PO昨（26）日於PTT八卦板指出，自己是水餃愛好者，之前曾特別到景美夜市吃兩間小有名氣的水餃，卻覺得沒有特別好吃，他也吃過台北五星大飯店的水餃，雖然很符合他的口味，但一餐吃下來要花上千元，負擔太大，令他好奇台北還有什麼地方的水餃平價又好吃，或是冷凍水餃也可以，並希望網友能推薦。

貼文一出，多數鄉民點名「巧之味」及「士林及品」，「那還用問，一定是巧之味啊」、「士林及品真心推薦」、「水餃我只推巧之味」、「士林及品是蔣家愛店」、「推巧之味，但他們客人很多」、「巧之味，以前讀高中都會特別繞過去吃」。

留言中也有人推薦，「阿玉水餃」、「阿娥、阿助、豪季、來來、龍門水餃都不錯」、「龍門水餃」、「阿娥水餃真的好吃」、「大推東湖王家水餃」、「雙連捷運站附近的家鄉味水餃」、「西門元之寶」、錢櫃KTV水餃也很不錯」；另外冷凍水餃部分也有人推薦「標太郎」。