【三中案宣判】馬英九無罪判決矚目 北院安排手語翻譯 11:382021/10/27 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林偉信攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九因三中案遭起訴，歷經3年的審理，台北地方法院27日判決馬英九無罪，隨後北院也舉行記者會說明判決理由，因案件備受外界關注，法院也特別安排手語翻譯。台北地院由庭長江俊彥說明。 【三中案宣判】馬英九因黃世銘被訴洩密 獲判無罪確定 【三中案宣判】馬英九等3人無罪 辯護律師：希望就此落幕 #三中案 #馬英九無罪 #判決 #北院 #手語翻譯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【三中案宣判】馬英九無罪判決理由曝光 法官：檢無法證明犯罪 11:512021/10/27 社會 【三中案宣判】遭控賤賣黨產 馬英九一審無罪 10:472021/10/27 社會 【三中案宣判】配合廣電法合法出售股權 避免中視中廣遭撤照 11:362021/10/27 社會 【三中案宣判】馬英九無罪 北院：商業決策 法院不應介入 11:542021/10/27 社會 【三中案宣判】 馬英九無罪 北檢：收判決後研擬上訴 11:092021/10/27 社會 馬英九涉三中案 今宣判 04:102021/10/27 政治要聞 三中案馬英九是否有罪將揭曉 台北地院明上午宣判 12:032021/10/26 社會 三中案一審判馬英九無罪 羅智強痛批民進黨：赤裸裸的政治追殺 11:432021/10/27 政治 簡秀枝》北美館擴建案溝通會 建築專家有話說 09:052021/10/26 生活 豬哥偷摸女店員屁股稱「肉太鹹、陪喝一杯」噁男下場慘了 16:392021/10/26 社會 解除5大本土危機 「拆彈專家」王必勝陷緋聞爭議 09:362021/10/26 生活 社會熱門新聞 【三中案宣判】馬英九無罪判決理由曝光 法官：檢無法證明犯罪 - 社會 新竹少女輪暴焚屍案主嫌獄中冒冷汗2hrs暴斃 死因4個字 - 社會 劉邦友滅門血案唯一活口 前議員鄧文昌遭控貪汙二審無罪 - 社會 控警「大外割」撂倒上銬不起訴 音樂女師：荒謬戲還沒謝幕 - 社會 直擊女友與小王嘿咻 綠帽男傳他裸照恐嚇60萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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