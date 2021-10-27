前總統馬英九因三中案遭起訴，歷經3年的審理，台北地方法院27日判決馬英九無罪，隨後北院也舉行記者會說明判決理由，因案件備受外界關注，法院也特別安排手語翻譯。台北地院由庭長江俊彥說明。

【三中案宣判】馬英九因黃世銘被訴洩密 獲判無罪確定
【三中案宣判】馬英九等3人無罪 辯護律師：希望就此落幕
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