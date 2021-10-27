台北市又見恐怖情人！一名女子小靜（化名）與林姓男友交往一多年後，發現雙方個性迥異，約在公園談分手，不料林男假意提出「只要返還交往時借的錢就同意分手」要求，小靜同意後，便隨林男回到住處收拾行李準備搬走，竟遭林男脫光衣物強制性侵得逞，小靜凌晨趁林男入睡傳LINE向閨密求救，結果一群人趕去找林男理論，其中一人卻慘遭毆打，小靜對林男提告後，士林地院依強制性交罪，將林男判決3年4月徒刑，毆打小靜友人部分因雙方達成和解，不受理判決。

據了解，小靜與林男成為情侶後同居1年多，但發現2人個性不同，去年7月23日晚上雙方相約在南港附近公園談分手，小靜答應林男要求「償還交往時借的錢就分手」，於是回到林男住處收拾行李準備離開，結果林男突然獸性大發，脫光小靜的衣服性侵得逞。

小靜凌晨趁林男入睡，以LINE向多名友人求助，同時借錢還給林男，5名友人看到訊息陸續到林男家理論，其中一名友人見小靜哭不停，全身嚇得發抖，氣不過與林男理論，結果發生肢體衝突慘遭毆打，事後與小靜同時對林男提告。

法院審理時，林男辯稱是小靜自願與他發生關係，但被打的友人證稱，小靜已經明確表示不同意，仍遭強脫衣服壓制性侵。合議庭審酌，林男因小靜不願分手就違反意願強制性交，造成小靜心中陰影恐終身難以抹滅，加上犯後狡辯、無悔改之心，故依強制性交罪判刑3年4月，毆打友人部分因雙方在審理時已達成和解，故不受理判決。

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