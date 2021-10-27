世界貿易組織(WTO)日前表示，台灣針對大陸暫停輸入釋迦、蓮霧提出的「特定貿易關切」，已列入WTO「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫委員會」11月3日至5日的例會議程。依此機制，中國大陸有義務對本案做出回應。大陸國台辦發言人馬曉光今天（27日）表示，盼民進黨當局從源頭上負起監管責任。

大陸今年3月起暫停台灣鳳梨進口，9月19日再通知台灣釋迦與蓮霧多次驗出有害生物「大洋臀紋粉蚧」，自9月20日起暫停進口台灣釋迦及蓮霧。

大陸國台辦今天（27日）舉行例行記者會，針對本報記者提問，馬曉光表示，海峽兩岸的事務是一個中國內部的特殊事務。解決這個問題的根本途徑，是民進黨當局應切實負起監管責任，從源頭上解決相關問題，不要再繼續搞政治化操弄。

本報記者追問，台灣農委會曾表示，曾向大陸反應相關問題卻遭到「已讀不回」，現在台灣方面告上WTO，大陸將如何處理？馬曉光表示，先前已經多次介紹有關情況，我們也非常完整向台灣方面通報，指出問題在哪裡。台灣方面只要從源頭上做好管理，問題都不難解決。

馬曉光也指責台灣方面，要負起自己的責任，不是以見不見面為藉口，來漠視台灣民意的權益。「我想，解鈴還須繫鈴人，最終解決問題的鑰匙還是在兩岸之間。」