蘇丹軍方發動政變，逮捕並拘禁總理哈姆杜克，引發各界撻伐。在國際強力施壓下，總理辦公室聲明表示，哈姆杜克今天獲釋返家，而其他內閣成員和文人領袖仍身陷囹圄。

總理辦公室補充說，蘇丹軍方昨天解散過渡政府後，哈姆杜克（Abdalla Hamdok）「受到嚴密監視」，其他內閣成員和文人領袖仍未獲釋。

美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與哈姆杜克通話。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中說：「國務卿樂見（蘇丹）總理獲釋，並再次呼籲蘇丹軍方釋放所有遭拘留的文人領袖並確保他們的安全。」

法新社報導，美國今天稍早表示將暫停向蘇丹提供7億美元援助，歐盟也揚言要採取類似舉措。

此外，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也在安理會召開緊急會議商討蘇丹危機前，要求「立即釋放」哈姆杜克。

一名不願透露姓名的外交官表示，聯合國召開緊急會議後，主要成員國可能會在今天稍晚或明天發表聯合聲明，譴責蘇丹政變。

蘇丹軍方從過渡政府手中接管政權後，憤怒的抗議群眾封鎖街道並焚燒輪胎，高呼「反對軍事統治」，與軍人爆發衝突，造成7人死亡與140人受傷。

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）會前說，安理會「應呼籲各方停止暴力行為」。