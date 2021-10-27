65歲資深藝人澎恰恰和直播主連千毅再度鬧翻！兩人起初因合作不成隔空嗆聲，但澎恰恰25日卻無預警現身連千毅的直播大和解，事後稱只是臨時的行程，讓連千毅大為光火，今（27日）發文怒揭澎恰恰的缺失，強調絕對不會再跟他同台。

連千毅表示早在一個禮拜前就敲定澎恰恰來站台，不是臨時安插的行程，「澎哥晚上7:30分要直播，8:17分才到，晚來又要早走，我們一樣身為產品業者的代言人，這樣的行為，對業者而言，是不太恰當的！站什麼位置要像什麼樣子！而黑面兄則是下午四點就在現場準備了。」連千毅忍不住質疑澎恰恰的工作態度似乎不太敬業，放話：「我不會再與澎恰恰同台」。

連千毅接著拿吳宗憲當例子，「憲哥來我的節目，請司機開著保母車，提前一個小時到，討論活動的細節，即使5分鐘，觀看人數衝到三萬五千人，流量太大斷線了，依舊說重開兩次，做到完美為止，不愧是綜藝界的天王，力求完美！」最後，連千毅感謝廠商安排澎恰恰上直播，表示對方不塊是綜藝界的泰斗，身陷錢關還能把歡樂帶給觀眾，並預祝澎恰恰東山再起。

澎恰恰昨（26日）深夜在臉書解釋為何上連千毅的直播，表示當日在宜蘭的黃金泡菜館巡視自己代言的產品業績，發現現場人潮不斷，才知道連千毅應廠商邀請開直播節目衝人氣，澎恰恰念在熟識的廠商年老又辛苦，動念加入直播幫忙，獲得好友林秉文先生的支持後，才會再跟連千毅意外同台，強調：「盡可能賺錢，儘速還款，所有收入都會進入專款帳戶裡面，由專人處理債務」。