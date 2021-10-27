農委會為振興國內農產銷售，引導國人增加對國內農產品之消費，推出面額888元的農遊券，農委會今(27)日再抽出26萬多名幸運兒，截至目前共75萬3463人中籤。然而前天25日農遊券開領首日卻出現APP無法登入的情況，大量民眾表達強烈不滿。農委會表示，當時因為人流過大造成作業系統延遲，目前技術問題均已克服。

農委會水保局主秘陳重光表示，25日領券首日因為龐大人流湧入系統領券以及查詢，大量的操作讓系統作業無法跟上，不過當天晚上8時30分左右已經將問題解決，接下來運作都會順暢。

陳重光指出，今天第3波中籤民眾將在10月30日，也就是這周六上午9時開始領券，系統團隊將即時監控APP的運作，並適時排除狀況。

根據統計，前2波農遊券中籤人數48萬7022人，截至昨天已有18萬份農遊券被領取，陳重光說，因為截至目前已有75萬3463人中籤，距離第一階段釋出的88萬份僅剩12萬6537名額，第4波抽籤將在抽籤數量上進行調整。