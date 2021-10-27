香港男團「BOYZ」成員張致恒（Steven）2019年補票閃婚娶女粉絲雯雯奉子成婚，他婚前劈腿5女的荒唐行徑也被翻出，挨封世紀賤男，更可說是時間管理大師始祖。而他與雯雯婚後育有2歲和1歲的兩個兒子，最近大兒子準備上幼兒園，張致恒自曝找學校報名的過程中竟遭校長帶頭歧視，讓他發長文回嗆：「難道我的兒子就不配讀書嗎？」

張致恒2年前結婚被港媒封為「新一代世紀賤男」，過去他和莊瑞兒交往，被爆接連劈腿女星蔣家旻和裕美及素人，害蔣家旻一度傳出想輕生，裕美則被爆相約過夜卻遇女方生理期，導致血染床單，但裕美否認，直說：「哪有？快把那張床單拿給我看，驗一驗是不是我的血」，並強調張致恒有新戀情後兩人就很少碰面，駁斥曾有曖昧關係。

張致恒發文。（圖／翻攝自stevencheung IG）

當時針對張致恒的醜聞，雯雯在IG回應早已了解一切，如今兩人決定共組家庭，會一起做好身為父母的責任，當務之急是照顧好小孩，「目前最重要是我們的BB能夠健康快樂地成長，今日以後只向前看為兒子一步步前行」。而張致恆為此淡出演藝圈，被目擊到四星級飯店打工，穿著廚師制服到外場幫忙切生魚片、烤牛肉，他也認了轉行，直言：「我不太想回應，任何路都要走下去」。

張致恒和太太育有兩個兒子。（圖／翻攝自stevencheung IG）

近日張致恒曬出抱著兒子的照片，寫下：「其實真的很生氣，雖然我是曾經犯過好多錯，大家不原諒我不要緊，但是為何我兒子去報名幼稚園要受校長歧視，難道我兒子就不配讀書嗎？有這樣的爸爸就不能在社會上立足嗎？」他更嗆對方身為校長自稱不會讓每個孩子失去受教權，但疑因爸爸是張致恒就不讓他的孩子在該所學校念書，最後張致恒沒點名學校名稱，也關閉網友留言，可見果真滿肚子氣。

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