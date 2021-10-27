大雪山遊客服務中心觀景台晚霞。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

大雪山遊客服務中心觀景台夕陽。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

大雪山森林遊樂區位處盛行雲霧帶，秋季常見波瀾壯闊的雲海。東勢林區管理處推薦48K的埡口觀景台步道、43k大雪山遊客服務中心3樓觀景台，千變萬化的雲海景觀俯拾即是，傍晚更有夕照晚霞渲染詩畫般美景。另翠綠山林偶有幾片紅葉點綴，彷彿預告楓紅季即將來臨。

大雪山國家森林遊樂區位於台中市和平區，自東勢上山車程僅需1個多小時，即可抵達1800至2600公尺的中高海拔山區。東勢林區管理處表示，秋季是欣賞大雪山雲海的最佳時機，飄散在山巒間的雲海，翻騰起伏、瞬息萬變，秋高氣爽的雲海季節適合來趟浪漫秋日之旅。

東勢林區管理處推薦，大雪山林道48K埡口觀景台步道終點的觀景台可見連綿起伏的山巒、氣象萬千的日出、波瀾壯闊的雲海及瑰麗絢爛的晚霞等多種美景。另從43k大雪山遊客服務中心走上3樓觀景台，輕輕鬆鬆就能欣賞到千變萬化的雲海景觀及絢麗多彩的美麗晚霞。

走在大雪山森林遊樂區，偶有幾片紅葉點綴林間，彷彿預告楓紅季即將來臨。東勢林管處指出，每年11月下旬起台灣紅榨槭、青楓等植物陸續換上金黃、橘紅的新裝，歡迎預先安排行程，享受秋冬特有的多彩景緻及美麗楓景。