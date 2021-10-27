泰國環球小姐選美比賽日前展開，22歲的泰澳混血兒Anchilee Scott-Kemmis奪下冠軍寶座，原因不只是她的逆天美貌，也是因為她和其他參賽者苗條的身材不同，是史上最豐腴的泰國小姐，儘管71公斤，她的舉手投足仍充滿自信和超強魅力，受到泰國網友熱烈討論。

據《泰國日報》報導，Anchilee畢業於雪梨大學社會學系，回到泰國後，身高183公分、體重71公分的她成為大尺碼模特兒，她以自己的肉肉身材為傲，認為無論什麼尺寸都可以很美麗，還曾穿比基尼走上伸展台，大方自信的態度讓她魅力爆棚，儘管和身邊的模特兒相比大了一號，她卻是最亮眼的那位。

Anchilee打破選美比賽都是纖細女孩的刻板印象，還宣揚了身體健康比病態瘦身更重要的觀念，掀起了外界熱議，事實上，過去她在網路上就小有名氣，因選美爆紅後，她早期的泳裝照也跟著被挖出，當時的她比現在又多了一圈，但她自信的模樣卻掀起了模仿潮，可見她的超強魅力。

Anchilee還被網友盛讚：「真實的身材，真實的美，都是真實的」，這次她在選美比賽中奪冠，將獲得100萬泰銖（約新台幣84萬元）獎金、一輛汽車、加冕皇冠，和知名地產公司AssetWise將贈送的豪華公寓。