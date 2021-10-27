國民黨立委林思銘今日於立院內政委員會表示，有關土地徵收，在1990年2月前是用《土地法》，之後是採《土地徵收條例》，內政部現在要修《土地法》增訂219條之1，但《土徵條例》卻沒處理？內政部次長花敬群回應，目前正在蒐集各界修法意見。林思銘說，有辦法卻沒有母法實在很奇怪，修法應該趕快處理。

花敬群指出，《土地法》增訂219條之1，是為配合大法官釋字第763號解釋，政府應定期公告被徵收土地使用情形，若土地使用後來有所變更、未依徵收目的使用，原所有權人可申請照徵收價格收回土地。

林思銘說，《土徵條例》修法後，因特別法優於普通法，所以都採用《土徵條例》不用《土地法》了，但現在要修《土地法》，《土徵條例》沒處理的話，那1990年後採《土徵條例》徵收的土地該怎麼處理？

花敬群表示，雖還沒修法，但已經開始要求各地政府處理、公告資訊，林思銘指出，但此做法沒有明確命令，應要立法處理。此案只有辦法，卻沒有母法，實在很奇怪。

林思銘說，既然現在要增訂《土地法》219條之1，為何不同步處理《土徵條例》？否則1990年前後徵收的土地，沒有相同的規定，實在很奇怪。一樣的東西抄一抄就進來了，有很困難嗎？花敬群回應「會積極來趕快辦理。」