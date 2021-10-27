不肖業者違規傾倒土方！北市府大地工程處查獲北投區重陽路某山莊內，有卡車將建築工地土方載至山區私宅傾倒，遭建管處開罰9萬、大地處6萬，環保局也將罰6到30萬，並勒令停工，土方須全數運回工地，才能申請復工。

大地處科長方偉說明，日前巡山員執行巡查業務時，發現北投區某山莊內，有卡車形跡可疑，隨即錄影蒐證，當場查獲卡車往道路邊坡傾倒土方及廢棄物，並有挖土機在現場整地施工，追查後發現，源頭是從附近建築工地運出。

不肖業者違法載運土方至山區私宅，北市重罰。（北市大地處提供／楊亞璇台北傳真）

方偉表示，根據建管處規定，建築工地的土清運須有計畫，包含路線、指定的合法土資場，但業者卻違法棄置土方及廢棄物，企圖開挖整地增建平台，做為停車場或作其他用途，而在山坡地整地必須申請水土保持計畫，土方品質也會要求安全乾淨，不得使用事業廢棄物，否則違反《廢棄物清理法》。

不肖業者違法載運土方至山區私宅，北市重罰。（北市大地處提供／楊亞璇台北傳真）

不肖業者違法載運土方至山區私宅，北市重罰。（北市大地處提供／楊亞璇台北傳真）

方偉指出，該個案建案業主和整地的地主為父子關係，一方面省下處理和運送費用，一方面又能獲得土方整地，才會違規清運土方。

方偉提到，依水土保持法、建築法及廢棄物清理法等規定，建管處開罰9萬、大地處6萬，環保局則已告發，將開罰6到30萬，如涉及刑事責任，得處5年以下有期徒刑及60萬元以下罰金。此外，已勒令建案立即停工，土方必須移回建築工地，才能申請復工。