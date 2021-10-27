基隆捷運路線定線指日可待，市長林右昌表示，原本這禮拜綜合規畫會告一段落，但這幾天台北市長柯文哲不斷批判令他相當不滿，林質疑，四長會議時大家都有共識，難道現在柯要否決？如果捷運推不成是否要負最大責任？並喊話不要撈過界，彼此尊重。

基隆市議會今天上午舉行第19屆第6次定期會，林右昌施政總報告前，先是針對基隆捷運進行說明，他說，不能接受柯文哲稱基隆捷運是騙局說法，從去年10月開始，交通部跟三市官員開了多次會議，交通部次長胡湘麟上星期也銜命與三市副市長開會說明，據了解，基隆、新北都樂觀其成，台北市副市長也沒有問題，但柯文哲卻有問題。

林右昌認為，是柯文哲在蹭基隆的聲量，台北捷運花多少錢，周邊其他縣市首長從未批評或質疑，大家都尊重，但請柯也尊重新北、基隆，不要一直在四、五年前的事上打轉，難道要否決基隆捷運？如果捷運推不成是否要負最大責任？希望柯不要撈過界，管到新北跟基隆的事，也不要用過去的概念設想未來的事情，基隆的尊嚴不容被糟蹋。

林右昌指出，這項建設對基隆、汐止、新北都好，北市也會更好，他提及，今天有媒體報導，北市家戶數幾十年來首度衰退，代表城市正在衰敗，這次跟周邊城市合作，才能帶給北市未來進步繁榮的動力，難道一千萬人口、北北基桃首都生活圈是講假的？北市不是該伸出雙手，把基隆、桃園拉著，大家一起好？

林右昌表示，如果不是柯文哲的發言，本來綜合規畫案在這個星期就要定線，未來會理性且平心靜氣的與新北市長侯友宜合作，也會努力與台北市合作，希望捷運一定要往前推，也希望能早日完成，相信對於基隆河谷廊帶有很大助益，不只是交通，也包括產業。