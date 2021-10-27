台中公園美樂地計畫將在今年完成改善符合CNS安全規範，並符合國家法規，甚至超前其他縣市進度。市議員羅廷瑋、張彥彤27日說，安全性符合法規卻讓遊具耐玩性和豐富度與民眾期待有所落差，這樣改裝並不符合市民期待？建設局強調，將重新審視遊戲場面積大小設計更符合民眾需求的遊具配置。

市議員張彥彤及羅廷瑋今日到東昇公園會勘。羅廷瑋指出，公園改造前是一個結合攀爬和滑索的複合式遊具，改造後只剩3座搖搖馬，當地的媽媽戲稱這裡變成一座用圍欄包圍住的「賽馬場」；家長和孩子都對這樣的改造認為並不符合當地民眾的需求，仍有很大改進空間。

建設局會勘後強調，將重新審視遊戲場面積大小設計更符合民眾需求的遊具配置。（市議員羅廷瑋提供）

張彥彤及羅廷瑋要求市府應重新思考設計，並在符合安全性的基礎上，讓遊戲場的遊具配置更具耐玩度和豐富性，並應聽取附近居民的需求與建議，建置符合美樂地真正共融與好玩的精神；絕非建置不符合地方需求或小朋友不喜歡的遊具，浪費公帑又占空間。

建設局表示，東昇公園原有設施因損壞且為符合國家安全標準規定，取得地方共識後進行原有設施的拆除，並依照國家安全標準規定空間規範設計，但因為範圍狹小無法改建大型遊具，才設置量體較小的搖搖馬提供市民使用，後續針對議員及里長、民眾提出應更豐富多元的遊具設計。

建設局強調，市府將重新審視遊戲場面積大小，並在豐富多元指導原則下，進行規畫其他遊具設計的可能性及合法性；並將充分將後續設計的結果與地方溝通協調，期望能夠設計更符合民眾需要的遊戲場，落實市長關心民眾以及營造幸福美樂地的施政目標。