眼看2021年邁入尾聲，今年因為疫情讓許多人處在水深火熱中，只盼著運勢能夠好轉，《搜狐網》運勢專欄就點名，雙魚座、牡羊座、天秤座的人1周後將運勢大漲，不只財氣縈繞，還可能買彩劵中大獎，日子越過越富裕。

雙魚座

雙魚座的人五行屬木，天性善良、溫柔體貼、熱心助人，不管生活還是工作中，雙魚座人總是樂於幫助別人，因為廣結善緣，所以一生福緣深厚，有財神庇佑，一周後更是時來運轉，事業一帆風順，不管做什麼都會成功，再加上他們有吉星入駐命宮，為其保駕護航，無論是投資還是在做生意的，都會有喜報傳來。只要雙魚座抓住機會就會財源滾滾來，富貴擋都擋不住。

牡羊座

牡羊座的人心地善良，有一顆菩薩心腸，他們雖然命運並不好，但從來不拋棄自己善良、助人為樂的品格，在生活中處處行善積德，一生自有菩薩保佑，不僅逢凶化吉，生活是越過越順。近日保壽宮得「天財」和吉星庇佑，事業開始迎來上漲的空間，工作上多有貴人提攜，幾乎做什麼都能夠游刃有餘。未來將財路大開，財源進家來！

天秤座

天秤座的人忠誠正直，為人勤奮，勇於堅持，對待朋友和陌生人，天秤座人向來一視同仁，從不偏頗一方，他們宅心仁厚，積德行善，一生有財星庇佑，運勢一飛沖天，不僅正財運翻漲，買彩票還能中大獎，橫財一波波，鈔票滾滾喜事多。他們在工作上也會得到老闆的重用，很難遇到挫折和困境，事業一飛沖天，日子越過越富裕。