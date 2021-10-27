網友被6題數學難倒，大嘆自己原來沒讀過書。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名網友被6題數學難倒，忍不住大嘆「原來我沒讀過書」。從畫面中可見，題目相當簡短，只要求算出65：13及17：51等6題的「比值」。部分網友看完超迷惘，根本不知要怎麼解，但也有人一看到就心算出解答，對此，不少網友認為，其實有時候真的不是數學差，而是中文不好，沒看懂題目。

一名網友今在臉書社團《爆廢公社》發文分享數學題目說「看到這六題，我才知道，我原來沒有讀過書」。從照片中可見，數學題本中的第四大題看起來很簡單，題目特別簡短，只要求算出65：13及17：51等6個題目的比值就好，沒想到卻難倒一票人。

不少網友看完題目還是不知道怎麼解，忍不住崩潰喊難說，難怪小時候算數學會算到哭。「不問還好，一問才發現，原來有一堆人的數學不好」、「數學不會就是不會」；但也有許多網友看完以後認為這6個題目其實很簡單，只要會算乘法和除法，就可以輕鬆得出正確答案。

許多人看完則說，其實這道題目是真的不難，基本的乘法和除法會算，就可以解出答案，不過很多人應該是看不懂題目吧？不知道比值是什麼意思的話，就不知道要怎麼解題了。「應該是國文不好，題目沒看懂」、「其實不是不會數學，是中文不會」。

根據教育部公布國中數學基本學習補救教材中說明，在「a：b」中的a是前項、b是後項，將比的前項除以後項的結果就是「比值」。舉例來說，全校有600人，女生有200人、男生400人。女生人數比男生人數為200：400，比值是1/2。