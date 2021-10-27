房地合一2.0在今年七月一日上路，根據財政部針對房地合一的最新統計，今年上半年無論是件數與稅額，都直逼去年全年度，其中在稅額部分，110年上半年總稅額是109年的93%，而在件數部分，是前一年的62%，住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，房地合一2.0從宣佈到上路時間很短，加上疫情干擾，但還在件數與稅額上仍表現驚人，顯見閉鎖期延長確實達到威嚇效果。

徐佳馨指出，房地合一2.0除了擴大課稅範圍、降低扣除成本上限，20%稅率門檻從兩年延長至五年，許多適用房地合一制度的屋主也因此試圖提前出售，反映在稅收件數和稅額上，可以看出均比去年平均表現來得強勢。其中值得注意的是，稅額部分大量增加，反映的除了繳稅戶增加外，也顯現房價漲幅也回吐到稅收內。

從這份資料來看，109年為房地合一上路以來稅收與稅額最高的一年，今年應該很有機會在整體表現上雙雙突破去年，而從各稅率來看，除政策剛上路時期外，往後數年均以20%為繳稅大宗，其次為45%，徐佳馨分析，由於時間也是成本之一，因此如果發現苗頭不對，提前殺出的所有權人也所在多有，如果都撐過一年的所有權人，也會寧可忍一下，以達到20%稅率，不過2.0上路後，所有權人是不是想要撐一下，值得觀察。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，房地合一2.0不僅是持有時間延長，對於可扣抵部分也從5%降到3%，並且設定30萬上限，建議近年買屋的購屋人一定要留下裝潢、服務費等相關費用發票，避免未來轉手時無法扣抵，讓自己的權益受損。