進入2021年最後一個季度，M&G投資機構提醒留意六大市場變數，美國升息進度、通膨居高不下、國際油價上漲、中國股市震盪、新冠肺炎疫情重燃、經濟復甦不如預期等。操作策略應避免過於集中單一資產，建議以成熟國家股票、債券為核心的多重資產商品來布局。

M&G多重資產投資總監Michael Dyer表示，全球經濟持續復甦向上，強勁的企業獲利可望支撐股市維持高位，加上目前通膨率屬於健康的升溫，持續看好股市未來表現，尤其是成熟國家股市，如美國、日本及歐洲。產業則點名金融股展望樂觀，根據歷史經驗來看，在利率走升環境下，一旦長天期利率遠大於短天期利率時，金融股表現往往優於科技股。

現在是否仍是持有債券的好時機？Michael Dyer認為，現在正是持有長天期美國政府公債的絕佳時機，一方面長天期公債可以提供較佳的債券殖利率，成為相當良好的收益來源；另一方面，隨著全球寬鬆環境將逐步縮減，未來波動可能加劇，面對震盪的金融市場，成熟國家政府公債依舊是市場上最適合用來避險的工具。

霸菱投顧則認為，高收益債不同於股票，不需要強勁的經濟增長亦能夠取得良好表現。在高收益市場，最重要的是發行人就未償還債務持續償付利息的能力。自第二季初以來，併購活動顯著增加，特別是槓桿收購活動。這與去年的情況有所不同；當時，私募股權贊助者投入了大量「乾火藥dry powder」，這有助於投組所投資的企業可應對新冠病毒疫情帶來的影響。隨著經濟逐步復甦，預計到今年底之前市場對併購活動的關注將會持續升溫，這應有助於高收益市場新發行活動保持強勁的增長動能。高收益市場繼續受惠於強勁的基本面及技術面。企業盈餘持穩、違約率較低，且許多企業迄今仍有議價能力，可將價格上漲壓力轉嫁給客戶。