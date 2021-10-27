【三中案宣判】蔡正元判3年6月 法官斥：利益輸送犯後無悔意 12:012021/10/27 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北院斥責蔡正元以國民黨籍立法委員身分，仲介中影公司股權交易案，竟利用其身為阿波羅公司負責人機會，利益輸送給自身而掏空公司資產2億多元， 嚴重侵害阿波羅公司的利益，且犯後沒有悔意，依業務侵占罪判刑3年6月，商會法判刑6月可易科罰金。 法官認為，蔡正元為前民意代表，學經歷俱佳，理應知遵守法律之重要，但訴訟期間一再飾詞狡辯，無任何悔意，態度難謂良好；且犯罪所得2億8032萬多元都未扣案，宣告沒收追徵其價額。 三中案一審判馬英九無罪 羅智強痛批民進黨：赤裸裸的政治追殺 軍事投資破兆 立法院敲警鐘 財源出現警訊 #三中交易案 #蔡正元 #法官斥責 #利益輸送 #三中案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 消費旺季大補 網家、寶雅獲升評 04:102021/10/27 證券．權證 工商社論》物價大敵當前 央行宜擁抱強勢新台幣政策 04:102021/10/27 財經要聞 史話》馬英九的啟發──林毅夫的錦繡中華之2（郭冠英） 00:002021/10/27 兩岸史話 桃園新闢道路 拆遷1戶變8戶 04:102021/10/27 地方新聞 創首例 ATM之亂 國泰世華提補償方案 04:102021/10/27 財經要聞 劉邦友滅門血案唯一活口 前議員鄧文昌遭控貪汙二審無罪 10:422021/10/27 社會 欣興Q3獲利 超過上半年總和 04:102021/10/27 證券．權證 欣興財報超標 外資目標價狂升 09:342021/10/27 財經 觀策站》四小龍之首與弱勢並存的台灣（季霆剛） 08:412021/10/27 海納百川 【三中案宣判】 馬英九無罪 北檢：收判決後研擬上訴 11:092021/10/27 社會 【三中案宣判】馬英九因黃世銘被訴洩密 獲判無罪確定 11:202021/10/27 社會 社會熱門新聞 【三中案宣判】馬英九無罪判決理由曝光 法官：檢無法證明犯罪 - 社會 新竹少女輪暴焚屍案主嫌獄中冒冷汗2hrs暴斃 死因4個字 - 社會 劉邦友滅門血案唯一活口 前議員鄧文昌遭控貪汙二審無罪 - 社會 控警「大外割」撂倒上銬不起訴 音樂女師：荒謬戲還沒謝幕 - 社會 直擊女友與小王嘿咻 綠帽男傳他裸照恐嚇60萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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