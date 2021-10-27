北院斥責蔡正元以國民黨籍立法委員身分，仲介中影公司股權交易案，竟利用其身為阿波羅公司負責人機會，利益輸送給自身而掏空公司資產2億多元， 嚴重侵害阿波羅公司的利益，且犯後沒有悔意，依業務侵占罪判刑3年6月，商會法判刑6月可易科罰金。

法官認為，蔡正元為前民意代表，學經歷俱佳，理應知遵守法律之重要，但訴訟期間一再飾詞狡辯，無任何悔意，態度難謂良好；且犯罪所得2億8032萬多元都未扣案，宣告沒收追徵其價額。