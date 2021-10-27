大陸今年快遞業「雙11」再以漲價開啟。過去總喊出「1元包郵」的小商品之城義烏今年也喊漲。常年奔走於此的快遞員說，「接近1元的集體漲價，看來義烏快遞也變了」，在10月已完成漲價，之前單票價格約1.3元（人民幣，下同），目前基本都是2元以上。

常年在義烏北苑路韻達網點配送，快遞員陳可（化名）感受今年「雙11」最大不同就是快遞價格漲起來了，目前日均1000單左右、均重為300克以內的單票價格為2.1元。

而義烏的快遞漲價被視作行業轉折點，大陸快遞行持續多年的價格戰走向瓦解。近期包含中通、圓通、極兔、韻達等多家快遞公司紛紛發佈通知，在上海對低於實際運作成本的快遞價格進行規範。在稍早之前更已打開「漲價模式」，9月起包含中通、圓通、申通等終端派費每票上漲0.1元。

根據《新京報》引述專家判斷，今年「雙11」乃至明年，快遞價格會陸續進入上升通道。此次漲價雖不會改變義烏快遞格局，但卻意味快遞市場蛋糕重新切分、網路更穩定的企業將更具競爭力。